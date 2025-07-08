MHP'li ismin yaptığı paylaşım olay oldu! Gönderinin altına tepki yağdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya yönelik çalışmalar sırasında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak 12 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Sanat, spor, siyaset dünyası şehitler için taziye mesajı yayınladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şarkıcı Haluk Levent'in gitar çalıp şarkı söylediği bir video paylaştı.
Kendisinin yer almadığı görüntüleri X hesabından paylaşırken şu notu düştü:
"Söz yazarı Bora Ülker gardaşım, seslendiren Haluk Levent arkadaşımız, hepsine gönül dolusu teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum."
PAYLAŞIMI SİLDİ
MHP'li Yönter'in paylaştığı videonun altına çok sayıda kullanıcı, 12 şehidi hatırlatarak tepki gösterdi.
Yönter daha sonra paylaşımını sildi.