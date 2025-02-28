MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Bahçeli paylaşımı! Sosyal medyada olay oldu…

Bir süredir geçirdiği operasyon nedeniyle evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin atılan iddialar yalanlanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bugün sabah saatlerinde Bahçeli’nin fotoğrafını paylaşarak, “Yüce Allah’ım sağlık uzun ömür bahşedip, başımızdan eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.

İZZET ULVİ YÖNTER’DEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sabah saatlerinde yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Bahçeli’nin fotoğrafına yer vererek paylaştığı gönderide Yönter, “Yüce Allah’ım sağlık uzun ömür bahşedip, başımızdan eksik etmesin” dedi. Ayrıca Yönder şunları söyledi;

“Davamız hayata uymak değil, hayatımızı önce Hakk’a, sonra halka uydurmaktır…Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği varlığımızın ve hayata bakışımızın müessir mihrabıdır….Cumamız ve yarın müşerref olacağımız Ramazan ayımız mübarek olsun…”

Davamız hayata uymak değil, hayatımızı önce Hakk’a, sonra halka uydurmaktır…Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği varlığımızın ve hayata bakışımızın müessir mihrabıdır….Cumamız ve yarın müşerref olacağımız Ramazan ayımız mübarek olsun… pic.twitter.com/37tQNmGrbr — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) February 28, 2025

BAHÇELİ’YE NE OLMUŞTU?

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taburcu olduktan sonra bir süredir evinde istirahat ediyor. Ancak bu süreçte Bahçeli’nin öldüğüne dair spekülatif iddialar da ortaya atılmıştı. Bu konuda MHP’den ise yalanlama gelmişti. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin iddialara, “Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir” demişti.