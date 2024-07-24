MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile temasları ve 'normalleşme' kavramının çıktığı bir dönemde, MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e sert bir şekilde tepki göstermişti.

Özel, Yalçın ve Yönter’in normalleşmeye karşı olduklarını belirterek, "Normalleşmeden en çok Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter korkuyor" demişti.

Normalleşen Türkiye’de kimsenin başkentin göbeğinde öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmayacağını vurgulayan Özel, "Sinan Ateş için taziye tweet'i bile atmayanların bu saldırgan tweet'lerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarken vurgun yeriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Özel’e karşı sert bir yanıt veren Yalçın ve Yönter, "CHP'nin başına geçirilen hadsiz, müstehzi, aşağılık müfteri, omurgasız, botokslu Özgür" diyerek tepkilerini dile getirmişti.

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Son olarak partisinin dünkü grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin açıklamasında MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’i hedef alarak, bu kişilerin azmettiriciyle mesajlaşmış olduklarını söyledi.

Özel, konuşmasında "Bu iki isimden biri, azmettiriciyle sürekli iletişim halindeymiş. Mahkemede de bunu görüyoruz. İçeriği bilenler var ve günün sonunda Türkiye'nin tümü öğrenecek. Ancak bunu iddianameye dahil etme konusunda resmi bir adım atılmıyor" ifadelerini kullandı.

"SENİ ŞAPŞİK SENİNLE ÇOK EĞLENECEĞİZ"

Özel’in açıklamaları sonrası MHP’li Yönter’den yanıt geldi. Yönter, sosyal medya üzerinden karşılık vererek, "Özgür, seni şapşik, seninle eğleneceğiz…" dedi.

Yönter, bir diğer paylaşımında ise, "Özgür, işte sen busun! İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin. Kösele derisinden imal edilmiş masken düştüğünde bakalım insan içine nasıl çıkacaksın! Kemal Bey’e dahi hançer sallayan hançercibaşı, CHP’nin felaketi olmak şöyle dursun, Türk siyasetinin yüz karası olarak anılmaya müstahaksın..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ateş davasında müdahillik talepleri reddedilen ve talep dilekçesinde 154 kişinin isimlerini şikayet eden bir listeyi göstererek, "Bu liste, kimin ne zaman, hangi programda, kimlerle konuştuğunu, MHP'ye hangi hakaretlerde bulunduğunu özetlemektedir. Dosya elimizde ve zamanı geldiğinde eyleme geçecektir. Bu eylem hukuki nitelikte olacak. Bizi hedef göstermeye çalışanlar, korkaklıklarını ve saçmalıklarını bir kenara bırakmalıdır. Onlarla yüzleşmeyi kabul etmiyoruz, ancak hukuk çerçevesinde hesaplaşacağız. Olayları abartıyor ve çarpıtıyorlar. Konuşmaması gerekenler, konuşmaya zorlanıyor. Bizim tek hedefimiz adalettir ve kendileri muhatabımız bile değildir" demişti.