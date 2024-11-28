MHP’li Mehmet Müftüoğlu Öcalan-DEM görüşmesinin tarihini açıkladı

Devlet Bahçeli, Öcalan açılımınının ardından yeni bir çağrıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile tutuklu bulunan Öcalan’ın görüşmesini belirtmişti. Hemen ardından DEM Parti ise Adalet Bakanlığı’na İmralı başvurusunu iletti. Dün görüşmenin kabul edildiği iddia edilsede her iki kaynak yalanlamıştı. MHP’li eski milletvekili adayı ve TÜRKGÜN Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, kulis bilgisini paylaştı. Müftüoğlu, “Muhtemelen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MÜFTÜOĞLU: MUHTEMELEN CUMARTESİ GÜNÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Tv100’de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına katılan TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni ve MHP’li eski milletvekili adayı Mehmet Müftüoğlu, görüşmeye ilişkin kulis bilgisini açıkladı. Müftüoğlu, “Gelelim DEM ve İmralı arasındaki görüşmenin ne zaman yapılacağına. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşebileceği, görüşmeye izin verilebileceği yönünde kanaat belirtildi. Tamamen tahmini olarak söylüyorum. Muhtemelen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan için ‘meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışında bulunmuştu. Sözlerinde geri adım atmayan Bahçeli, söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Bu sefer Bahçeli, DEM Parti ile tutuklu bulunan Öcalan’ın görüşmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na İmralı başvurusunu iletti.

Dün gazeteci Altan Sancar, başvurunun kabul edildiğini iddia ederken, Halk TV ise iddiaları her iki kaynaktan yalanlandığını açıkladı. Görüşmenin kabul edilip, edilmeyeceği konusunda net bir açıklama ise yapılmadı.