MHP'li müdür açığa alındı

Okulda öğretmenler odasını bozup kendisine lüks makam odası yaptıran İstanbul Üsküdar 4. Murat İlkokul Müdürü Emircan Ünlü açığı alındı. Emircan Ünlü'nün öğretmenlere velilere zorla kitap sattırdığı, almak istemeyen velilere ise 'Arkamda MHP ve Ankara var, sizi süründürürüm" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

4. Murat İlkokulu'na müdür olarak tayin edilen Emircan Ünlü, önce lüks makam odası ile dikkat çekti. Müdür Ünlü, daha sonra öğretmenlere zorla kitap sattırmaya başladı ve almak istemeyen velileri zorladı.

Yapılan art arda şikayetlerin üzerine Müdür Emircan Ünlü açığa alındı.

OKULA YÜZLERCE KİTAP TAŞITTIRMIŞ

üsküdar 4. Murat İlkokulu'nda bu yıl müdür olarak tayin edilen Emircan Ünlü'nün öğretmenleri ve velileri tehdit ederek Analiz Yayınları'na ait kaynak kitapları zorla sattırmaya çalıştığı belirtildi. Hatta Ünlü, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş'un bu durumdan haberi olduğunu söyledi.

TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aday adaylığı sırasında poz veren veren Emircan Ünlü, kimsenin kendisine dokunamayacağını, arkasında MHP olduğunu belirterek kaynak kitapların satın almayı reddeden velileri, tehdit etmeye devam etti.

ÖĞRETMENLER ODASINI BOZUP KENDİSİNE LÜKS MAKAM ODASI YAPTIRDI

Okula müdür olarak atandıktan sonra ilk iş olarak öğretmenler odasını kendi makam odasına çeviren Emircan Ünlü, Instagram hesabında 2 Eylül'de odanın fotoğrafını paylaştı ve "Mekan tamamlandı. Sıra tavanlara geldi. Türk milletine hizmet için..." diye yazdı.

İKİ KEZ MHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Müdür Emircan Ünlü, Nevşehir'de 2015 ve 2023'te iki kez MHP Milletvekili Aday Adayı oldu. Devlet Bahçeli ile poz veren Ünlü, öğretmen ve velileri bunun üzerinden tehdit etti.

VELİLER DİLEKÇE VERDİ

Tehditlerin devam etmesinin ardından çok sayıda veli, Emircan Ünlü'yü Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdikleri dilekçelerle şikayet etti.

Veliler, şikayet dilekçesinde "Okul Müdürü Emircan Ünlü, okulumuz içinde kaynak kitap alınmasını dayatıyor ve almayanları tehdit ediyor. Ünlü Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş’un da bu durumdan haberi olduğunu söylüyor. Emircan Ünlü, MHP’nin arkasında olduğunu, kimsenin kendisine dokunamayacağını, okul aile birliğini kaldıracağını, yerine sınıf annelerini okul aile birliğine atayacağını söylüyor. Ünlü, Semih Durmuş’ın arkasında olduğunu öne sürerek tehdit etmeye devam ediyor. Şikayetlerimizin dikkate alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇIĞA ALINDI

Çok sayıda velilin dilekçesini değerlendiren Üsküdar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Emircan Ünlü'yü açığa aldığı öğrenildi.