MHP'li Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tutuklandı

6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, kamu görevleri ikinci kez hakim karşısına çıktı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar verildi.

Kara ve Argun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise tahliye edildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de bulunan Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, kamu görevleri bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada tutuksuz yargılanan kamu görevlileri ve tutuklu diğer sanıklardan bazıları SEGBİS, bazıları da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz kamu görevlileri ise suçlu olmadıklarını ileri sürdü. Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, "Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan yargılanan fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un tutukluluk halinin devamına; MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Ayşe Argun'un tutuklu yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından Kara ve Argun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YARGILAMA SORUNSUZ, HATASIZ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan müşteki avukatlarından avukat Koray Atmaca, şunları söyledi:

"6 şubat 2023 meydana gelen Kahramanmaraş depremiyle Osmaniye ağır ceza mahkemesinde yargılaması yapılan Bilge apartmanında vefat eden vatandaşlarımızın mahkemesinde iddia makamının mütalaası ile o dönemin mevcut belediye başkanı Kadir Kara’nın, imar müdürü Ayşe Argun’un tutuklanmasına iki sanığın tahliyesine ve diğer sanıkların da tutuklu hallerinin devamına karar verildi. Mütalaa cezalandırılması yönünde açıklandı.

Gerek müşteki taraf vekilleri olarak bizler, gerek sanık vekil olarak karşı tarafla esasa ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre aldıkları süre istedikleri için ceza muhakemesinin usul yasamızın da hükmü gereğince taraf vekillerinin her iki tarafa da müşteki tarafla da sanık taraflarına da iddia makamının mütalaa beyanında bulunmak, esasa ilişkin son savunmalarını sunmak için süre vermiş oldu.

Bu süre zarfında her iki tarafta savunmalarını tamamlayacak önümüzdeki celse olan 18 Aralık 2024'te de karar duruşması olan mahkemede kararını açıklayacak. Yargılamada geldiğimiz aşama şu anda bu. 18 aralık 2024 tarihinde mütalaa doğrultusunda ceza verilip verilmeyeceği, mütalaaya uyulup uyulmayacağı nihai kararla ortaya çıkacak. Yargılama sorunsuz hatasız bir şekilde de bizim de taraf olarak temsil ettiğimiz insanların hakları da zayi olmaması adına da güzel bir şekilde ilerliyor. Adaletin yerinin bulacağı inancındayız."

"İNŞALLAH ADALET YERİNE BULACAKTIR"

Depremde anne ve babasını kaybeden müşteki Defne Güngör, şöyle konuştu:

"Bugün duruşmamız yapıldı tekrardan, Kadir Kara eski belediye başkanı ve Ayşe Argun tutuklandılar. Ayhan Gedik'in tutukluluğunun devamına karar verildi, Haluk Koç'un tutukluğuna devam edildi, esas müteahhit olan Mustafa İpek, tutuksuz yargılanıyor. Faruk Pilge zaten apartmanın adı Bilge Apartmanı, adamın yaptırdığı o kadar belli ki şu anda tahliye edildi. Bu konuda üzücüyüz. Bu binanın yapımında asli kusur, tahliye kusur diye bir şey yok, hepsi kusurludur. Kusurlu olduğu için 105 kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralı olarak kurtuldu. Bina yerle bir oldu. Kusuru olan herkesin devam eden celselerde tutuklanmasını talep edeceğiz, peşini bırakmayacağız. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Canını kaybedenler de orada gittikleri yerde kemikleri sızlamadan yatacaklardır."

"YÜREKLERİMİZE BİRAZ SU SERPİLDİ"

Binada çocuklarını, eşini ve yakınlarını kaybeden Mustafa Bakır ise; "Bilge sitesi davasında bugün eski belediye başkanı Kadir Kara tutuklandı. Yüreklerimize biraz olsun su serpildi. Umarım devamı gelir. Tüm suçluların ceza alması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımı eşimi yakınlarımı o binada kaybettim. Bu kadar basit olmamalıydı. Olmayacağını da gösterdiler bize. Umarım adalete olan güvenimizi sarsmazlar. İnşallah sonuna kadarda bu mücadeleye de devam edeceğiz. İnşallah sonuç herkes için hayırlı olur. Ama biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız" diye konuştu.