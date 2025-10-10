YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada son günlerde Karadeniz Bölgesi genelinde artış gösteren kahverengi kokarca istilasına dikkat çekti.

Şanlıtürk, 4 Ekim Cumartesi günü mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle Trabzon’dan Kocaeli’ye kadar uzanan Karadeniz hattında yoğun bir kokarca istilası yaşandığını belirterek, “Bu istilayı sadece bir haşere problemi olarak değil, üreticimizin emeğine, alın terine, bereketine yönelmiş bir tehdit olarak görüyorum.” dedi.

Milletvekili Şanlıtürk, 2025 yılında yapılan yoğun kışlak ilaçlamaları ve yaz mevsiminin geç gelmesinin etkisiyle fındığın bu yıl büyük ölçüde korunduğunu ifade etti.

“2025 ürünü fındıkta çok sınırlı bir zarar görülmüş, üreticimiz derin bir nefes almıştır.” diyen Şanlıtürk, mücadelede rehavete kapılınmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman söylüyoruz: Tedbiri elden bırakmak, geleceği riske atmaktır.

Bu nedenle bu yıl da kış döneminde kışlak ilaçlamalarının aynı hassasiyetle devam etmesi, ‘feromon kokuyla cezbet-yok et’ gibi biyoteknik yöntemlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.”

Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin sadece tarımsal değil, milli bir mesele olduğunu ifade eden Şanlıtürk, şu değerlendirmede bulundu:

“Ordu’muzun ve Karadeniz’imizin can damarı olan fındığın korunması; üreticimizin refahı, ülkemizin ihracatı ve milli ekonomimizin dirliği açısından hayati önemdedir.

Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin, ziraat odalarımızın, belediyelerimizin, muhtarlarımızın ve üreticilerimizin el birliğiyle hareket etmesi halinde bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyorum.

Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızı da daha etkin, planlı ve kalıcı adımlar atmaya davet ediyorum.”