MHP’li Şanlıtürk’ten hodri meydan: Kılıcı kınında severiz

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, hakkında çıkan iddialara yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bazı medya organlarında yer alan “asılsız ve mesnetsiz” iddiaları kesin bir dille yalanlayan Şanlıtürk, düşüncelerini ifade ettiği bir televizyon programı sonrası şahsına yönelik tehdit içeren açıklamaların yapıldığını belirtti.

“Ben Ordu’nun altı milletvekilinden biriyim. Şehrimize dair bir televizyon programında, hiç kimseye hakaret etmeden sadece kendi görüşlerimi ifade ettim. Fikirlerime katılan olur, katılmayan olur; ancak ben açık konuşurum” ifadelerini kullanan Şanlıtürk, iddialara değil tehdit diliyle yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

“ELİNDE BELGE OLAN GELSİN”

Açıklamasında “Hodri meydan!” diyerek meydan okuyan Şanlıtürk, “Kimin elinde ne bilgi, ne belge varsa hepsini ortaya koysun. Hatta benden istenirse her türlü bilgi ve belgeyi paylaşmaya da hazırım” dedi.

“ŞANLITÜRK, YARGIYA TAŞIYACAĞIM”

Şanlıtürk, bugüne kadar hakkında ortaya atılan her iddiayı yargıya taşıdığını belirterek, bu son süreçte de aynı hukuki süreci işleteceğini açıkladı. Kamuoyuna açık bir çağrıda bulunan MHP’li vekil, “Bu memlekette namusuyla yaşayan, alın teriyle kazanan insanlarız. İftiralara asla sessiz kalmam” dedi.

“ŞANLITÜRK, KILICI KININDA SEVERİZ”

Milletvekili Şanlıtürk açıklamasının sonunda ise dikkat çeken bir göndermede bulundu:

“Bazı kişiler ‘kılıçtan’ bahsetmiş. Kılıcının iki tarafı keser. Biz kılıcı kınında severiz. Ama bize karşı çekilen kılıcı da adamın elinden alıp tekrar kınına koymayı biliriz. Zira kılıç, kınında güzel durur.”

Şanlıtürk, gerek görülmesi halinde ilerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.