MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, fındık üreticilerini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bu yılki fındık rekoltesinin 350 bin tonu geçmeyeceğini ifade eden Şanlıtürk, arzın düşmesiyle birlikte Kasım ve Aralık aylarında fındık fiyatlarının 300 TL’nin üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklanan fiyatla fındık alımında zorlanacağını belirten Şanlıtürk, üreticilere şu çağrıyı yaptı:

“Üreticilerimiz emanete fındık bırakmaz ve imkanı olan hemen satış yapmazsa, fiyatlar hızla yükselecektir. Bu konuda inancım tam. Her zaman olduğu gibi fındık üreticilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.”

Şanlıtürk’ün açıklamaları, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde fındıkla geçimini sağlayan binlerce üretici için yol gösterici nitelikte. Uzmanlar da düşük rekolte ve artan maliyetler nedeniyle piyasada fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini öngörüyor.