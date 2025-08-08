MHP’li Şanlıtürk’ten Rize’de milli birlik mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP’li Şanlıtürk’ten Rize’de milli birlik mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda yürütülen “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temalı Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında Rize’de önemli temaslarda bulundu.

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Şanlıtürk’e ziyaretlerinde MYK Üyeleri Mehmet Onur Kasım, Şahin Kartal, Bahri Batuhan Kurban, MHP Ordu İl Başkanı İhsan Alkan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede, terörsüz bir Türkiye hedefi vurgulandı. Şanlıtürk, birlik ve kardeşlik mesajları eşliğinde toplantıya davetlerini iletti.

Milletvekili Şanlıtürk, “Misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diyerek ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu ziyaret, MHP’nin yerel teşkilatlarla olan bağlarını güçlendirme ve toplumsal dayanışmayı artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Son Haberler
ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!
ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı
Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz
Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti