MHP’li Şanlıtürk’ten Rize’de milli birlik mesajı

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Şanlıtürk’e ziyaretlerinde MYK Üyeleri Mehmet Onur Kasım, Şahin Kartal, Bahri Batuhan Kurban, MHP Ordu İl Başkanı İhsan Alkan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede, terörsüz bir Türkiye hedefi vurgulandı. Şanlıtürk, birlik ve kardeşlik mesajları eşliğinde toplantıya davetlerini iletti.

Milletvekili Şanlıtürk, “Misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diyerek ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu ziyaret, MHP’nin yerel teşkilatlarla olan bağlarını güçlendirme ve toplumsal dayanışmayı artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.