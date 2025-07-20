MHP’li Şanlıtürk’ten yerel yönetimlere liyakat uyarısı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

“LİYAKAT GÖZ ARDI EDİLİYOR, GENÇLER MAĞDUR EDİLİYOR”

Şanlıtürk, birçok gencin yüksek eğitimine rağmen iş bulamazken, bazı kişilerin eş, dost ve akrabalık ilişkileriyle kamuya yerleştirildiğini belirterek, bu durumun sadece bireysel bir haksızlık değil, aynı zamanda devlete olan güveni de zedelediğini söyledi.

“Üç üniversite bitirmiş gençlerimiz işsizken, tanıdıkla işe girenler toplumsal vicdanı yaralıyor. Bu bir kamu düzeni ve ahlak sorunudur.” dedi.

“KAYIRMACILIK DA AYRIMCILIKTIR”

Şanlıtürk konuşmasında, ayrımcılığın sadece etnik ya da inanç temelli olmadığını, kayırmacılığın da bir ayrımcılık biçimi olduğunu vurguladı. Liyakat ilkesinin yok sayılmasının kamu hizmetlerini de zayıflattığını ifade etti.

“Liyakatten uzak her atama, kamu vicdanında yara açar. Bu konu siyasi değil, ahlaki bir meseledir.” ifadelerini kullandı.

“MECLİS VE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Şanlıtürk, konuşmasının sonunda yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, bu tür uygulamalara derhal son verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Meclis’i de bu konuda adım atmaya davet etti:

“Devlet ahlakı ve kamu vicdanı adına bu sorunun önüne geçilmeli. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, kamuya olan güven yeniden tesis edilmelidir.”