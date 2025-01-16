MHP'li seçmenin Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına tepkisi belli oldu! Son anketten çıkan çarpıcı sonuçonuç

MetroPOLL araştırmanın son anketine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısında PKK elebaşı için yaptığı 'Öcalan Meclis'e gelsin, PKK'yı lağvettiğini açıklasın' çağrısını MHP'lilerin büyük bir kesimi 'yanlış' buldu.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına yönelik bir anket sonucunu paylaştı.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 21.9'u Bahçeli'nin Öcalan çağrısını doğru bulurken, yüzde 71.9 'yanlış buldum' yanıtı verdi.

Bahçeli'nin çağrısını AKP seçmeninin yüzde 26.4'ü 'doğru' bulurken , yüzde 65.3'ü ise 'yanlış' buldu.

CHP seçmeninin yüzde 88.5'i Bahçeli'nin çağrısını yanlış bulurken, yüzde 7 'doğru buldum' seçeneğini seçti.

Bahçeli'nin liderliğini yaptığı MHP'nin seçmeni ise yüzde 62.8 ile çağrıyı yanlış bularak Bahçeli'ye destek vermedi.

İYİ Parti seçmeni ise Bahçeli'nin çağrısını yüzde 82.9 ile yanlış bulurken, yüzde 15.3'lik bir kısım ise doğru buldu.

BAHÇELİ'YE DESTEK DEM PARTİ'DEN GELDİ

Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ise en büyük destek ise DEM Parti seçmenlerinden geldi. DEM Parti seçmeninin yüzde 52.3 'doğru buldum' derken, yüzde 34.2 ile 'yanlış buldum' cevabını verdi.