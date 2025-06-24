MHP’li sembol isimden MHP’li vekillere zor soru: Talat Paşa ile katili Tehliryan arasında çekimser kalınır mı?

Yahnici, “George'la YASİN, Talat Paşa ile katili Tehliryan, soykırım yalanı ile TÜRK MİLLETİ'NİN SOYKIRIM YAPMADIĞI GERÇEĞİ arasında tarafsız ya da çekimser kalmak mümkün müdür?” diye sordu.

Yahnici’nin yazısı şöyle:

Olay şöyle gelişti. TC parlamenteri DEM'li George kürsüye çıkar, sözü Talat Paşa'ya ve Talat Paşa üzerinden Ermenilere yapıldığı iddia olunan sözde “soykırım"a getirir ve konuşmaya devam eder. AKP, CHP ve de özellikle MHP sıraları sessizlik içinde konuyu, olayı Türk milletinin bir kahramanına yöneltilen aşağılamayı ve bütün bunların neticesi olarak ortaya konulan "soykırım" imasını sadece seyretmektedir. Başkanlık kürsüsünde oturan muhterem de George'a herhangi bir müdahalede bulunmaz. Talat Paşa hakkında sarf edilen sözlere; dünyada 33 ülke parlamentosundan sonra TBMM'nde de -maalesef- gevelenmiş olan "soykırım" imasına aldırmazlık söz konusudur...

Bunun üzerine bir-iki itiraz sesi duyulur. İtirazlar Meclis'i uyarmak adınadır, yaşanılan hadisenin Türk parlamentosuna yakışmamış oluşuyla ilgilidir, mebuslarca veya Başkanlıkça gereğinin yapılması içindir. ALDIRMAZLIK HALİ, AKP, CHP, MHP'lilerde olduğu gibi Divan'da da geçerlidir.

'Türk Milleti soykırım yapmamıştır' diyen İYİ Partili Öztürk'e kınama cezası verildi! 'Bu kınama senin için şeref madalyasıdır'

Bu hale isyan eden, bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen, içtüzüğün işletilmesini talep eden bir vatanperver dostumuz ( Divan gorevlisi) ikaz görevini yaparak, gereğinin yapılmasını isteyerek çırpınmaya başlar. Başkan ALDIRMAZLIĞINI devam ettirir, hatta bu arkadaşım ıza terslenir... Olay buraya kadar aynen böyledir...

Bundan sonrası nedir ve nasıldır? Meclis DEM'li George'u kınamamıştır. Talat Paşa için sarf edilen sözler geri alınmamıştır. 33 ülke parlamentosundan sonra Türk parlamentosu da sözde “soykırım” yalan ve iftirası iması karşısında sessiz kalmıştır; “Türk milleti soykırım yapmadı" dememiştir; üstüne üstlük de bunların denmesi, söylenmesi için didinen bir arkadaşa kınama cezası vermiştir. MHP DE "ÇEKİMSER" OY KULLANMIŞTIR...

Dündar Taşer "iyi ile kötü, hain ile kahraman, ilaç ile mikrop arasında tarafsız kalmak..." diyordu. George'la YASİN, Talat Paşa ile katili Tehliryan, "soykırım yalanı" ile TÜRK MİLLETİ'NİN SOYKIRIM YAPMADIĞI GERÇEĞİ arasında "tarafsız" ya da "çekimser" kalmak mümkün müdür? Zaten her şey ANDIMIZ kaldırılırken de böyle başlamadı mı?