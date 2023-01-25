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Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham

MHP Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan Emre Yüksel için “Özel kalem değil” açıklaması yapmıştı. Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat, Emre Yüksel’in MHP’li Semih Yalçın’ın özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üstlendiğini iddia etti…

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:11
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MHP’li Semih Yalçın'a ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan büyük itham

Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
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Sinan Ateş suikastı soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel gözaltına alındı.

MHP YALANLAMIŞTI

Emre Yüksel’in MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti.

MHP’den yapılan açıklamada Yüksel'in MHP'li Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olmadığı belirtildi.

RECEP CANBOLAT’TAN SEMİH YALÇIN’A BÜYÜK İTHAM

Konuyla ilgili olarak ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Canbolat, Emre Yüksel’in MHP’li Semih Yalçın’ın özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üstlendiğini iddia etti…

“BİRAZ DAHA ZORLASA, TANIMADIĞINI AÇIKLAYACAK”

Recep Polat paylaşımında; “Semih Yalçın, özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üslenen Emre Yüksel’i inkar etti. Biraz daha zorlasa, tanımadığını açıklayacak. Siyasete, edep dışı söylemleriyle yeni bir hitabet kazandıran Semih Yalçın, yapılan açıklamada ilk kez adab-ı muaşerete uyduğu görüldü.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve fotoğraflar:

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