MHP’li Ufuk Köktürk’ün ifadesi ortaya çıktı: Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ile fotoğrafı çıkmıştı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Cinayet sonrasında tutuklananlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de bulunuyordu.

Daha önce MHP İstanbul İl Başkanlığının internet sitesinde adı geçen Köktürk’ün adının yönetim kurulu listesinden çıkarıldığı görüldü. Köktürk’ün adının silinmesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.

Oda TV’de yer alan habere göre, Köktürk’ün ifadesi ortaya çıktı.

Suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını itiraf eden Köktürk, Çep ile suikastten önce görüştüklerini anlattı.

Sinan Ateş’in öldürülmesinden bir gece önceye kadar görüştüklerini söyleyen Köktürk, Çep’in kendisini 28 Aralık gece 23.00’de Facetime üzerinden aradığını belirterek şunları söyledi:

“‘Bana acil iki günlüğüne para lazım’ dedi. Paranın ne için lazım olduğunu söylemedi. ‘Zor durumdayım’ dedi, ‘bana 4 bin TL para gönderebilir misin’ dedi. Ben de kendisine üzerimde nakit para olmadığını, eşimin banka hesabı üzerinden işlemlerini yaptığımı, eşimin hesabında da para olmadığını söyledim. ‘Bir yerden bulamaz mısın’ dedi. Ben de yanımdaki Mehmet Ali’ye sordum. O da hesabında para olduğunu verebileceğini söyledi. Doğukan’a IBAN atmasını söyledim bana IBAN attı. Arkadaşımdan aldığımı parayı kartsız işlem olarak havale edemediğim için eşimin kartını kullanmak suretiyle bana gönderilen IBAN’a parayı gönderdim. Aramızda zaman zaman para alışverişi olduğu için IBAN’ın kime ait olduğunu sorgulamadım ve parayı gönderdim.”

SURİYELİDEN SİLAH SATIN ALMIŞ

Köktürk ifadesinde dikkat çeken bir detay da yer aldı.

Gözaltına alındığı sırada evinde bulunan silahı nereden aldığı sorulan Köktürk, “Yaklaşık 6 ay kadar önce Fatih’te tanımadığım Suriye uyruklu bir şahıstan 25 bin TL’ye satın aldım” ifadelerini kullandı.

Ufuk Köktürk cinayetle ilgili olan bağlantısına dair iddiaları reddetti.

AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen, soruşturmanın 1 numaralı ismi Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. Ayrıca Çep’i taşıyan taksici de gözaltına alındı.

Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si özel harekat polisi 4 kişi tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ

emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama talep edilen 4 şüpheli hakkında karar çıktı. 4 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

4 tutukludan 2'sinin özel harekat polisi olduğu belirtildi.

Özel harekat polislerinin suikastta rol alan isimleri taşıdığı öğrenildi. Taşımada kullanılan Volkswagen marka Transporter modeli aracın plakasının da “61 OF” olduğu aktarıldı.