MHP'li ünlü ismin şirketleri iflasın pençesinde. Bahçeli süper lüks araç hediye etmişti. Plakası dikkat çekti

MHP MYK üyesi Mahmut Cüneyt Göz’ün CG Grup şirketleri ekonomik krizle sarsıldı, konkordato talep etti. Bahçeli’nin hediye ettiği lüks Lincoln araç ve Beşiktaş plakası gündem olmuştu.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve CG Grup’un sahibi Mahmut Cüneyt Göz, ekonomik darboğaz nedeniyle şirketleri için konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile Mahmut Cüneyt Göz’e üç aylık geçici mühlet verdi.

Mahkeme, konkordato sürecini değerlendirmek için üç kişilik komiser atadı. Duruşma, 15 Ekim 2025’te saat 15.30’da görülecek. CG Grup, hazır beton, madencilik ve sinema sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Göz Mimarlık, geçmişte kamudan aldığı büyük çaplı ihalelerle dikkat çekmişti.

Ancak, son dönemde ekonomideki dalgalanmalar, şirketleri mali açıdan zora soktu. Konkordato ilanı, firmanın borçlarını yapılandırma çabasını yansıtıyor. Mahmut Cüneyt Göz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine hediye ettiği lüks Lincoln araçla da kamuoyunun gündemine gelmişti.

Aracın 06 BJK 080 plakası, Beşiktaş taraftarı olan Göz’ün kulübe olan bağlılığını vurgulamıştı. Bu hediye, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, lüks araç tartışmalara neden olmuştu. Ekonomik kriz, Türkiye’de birçok firmayı konkordato sürecine iterken, CG Grup’un durumu, siyaset ve iş dünyasının kesişim noktasında dikkat çekiyor.

Göz’ün şirketlerinin konkordato sonrası nasıl bir yol izleyeceği, 15 Ekim’deki duruşmada netleşecek. Sektör temsilcileri, firmanın borç yapılandırmasıyla toparlanma şansı aradığını belirtiyor.