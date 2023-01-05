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MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:47
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MHP’li Ünlütürk hakkında yakalama kararı

MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında MHP İstanbul İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk’ün de olduğu 3 kişi tutuklandı.

MHP MYK ÜYESİNE YAKALAMA KARARI

Sinan Ateş cinayeti için açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Recep Canpolat MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Canpolat, adalet istediklerini belirterek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Başsavcılığı, Merhum Sinan Ateş suikastıyla ilgili olarak MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı çıkardı. Puslu hava yavaş yavaş dağılıyor. İntikam değil, adalet istiyoruz!

 

Gazeteci Canpolat, Sinan Ateş için adalet istediğini belirtiği bir başka paylaşımında ise Sinan Ateş için intikam değil, adalet istiyoruz. Kimsenin Zülfikar ile dilini ve boynunu kesme derdinde değiliz. Biz Sinan’ı katledenleri, tetikçileri ve azmettiricilerin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz. Bengisu, Banuçiçek, Musa amca ve Ayşe hanım için adalet istiyoruz” demişti.

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Bozkurt
5.01.2023 17:56
Desenize, suç yine küçük balıkların üzerine yıkılacak ve büyük balıklar yine ellerini kollarını sallayarak, siyasetlerine ve gezip tozmalarına devam edecekler. Vah ülkem vah.  
 
Ataman K.
5.01.2023 17:52
Sinan Ateş'e taziye için durumun açıklığa kavuşmasını bekleyen MHP yönetimi. Tarikat başının cenazesine anında edebiyat düzen Bahçeli. Durum budur.  
 
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