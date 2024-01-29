MHP'li Uysal'ın kurduğu vakfa devredilmişti. Yurttaşlar kent ormanı için bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Sarıyer’de bulunan Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan araziyi ihaleye açmıştı. Kamuoyuyla paylaşılmayan ihale, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurucusu olduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’na (NEV) verildi.

Söz konusu bölgede bir araya gelen Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Memleketimizin orman ve kültür mirasına sahip çıkmak asli görevi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, NEV’e ihaleyi kapalı kapılar arkasında vermiş, orman girişini inşaata açmış, kamuya karşı sorumluluğunu ihlal etmiştir.” açıklaması yapıldı.

İhalenin ormanın varlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, bir inşaat girişimi söz konusu olursa Sarıyer halkını karşılarında bulacaklarını iletti.