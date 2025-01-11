MHP’li ve AKP’li isim yeşil sahada birbirine girdi

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MHP’li ve AKP’li isim yeşil sahada birbirine girdi

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan maç esnasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm birbirine girdi.

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan lig maçında MHP’li vekil ile AKP’li il başkanı arasındaki kavga gündem oldu.

Protokol tribünü yakınındaki locasından tribüne doğru ilerleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a Kapalı Kale taraftar grubundan tezahürat gelince, AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile göz göze gelen Baki Ersoy arasında tartışma çıktı.

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“KAŞINI GÖZÜNÜ OYNATMA”

Baki Ersoy, kendisine doğru dönüp bakan Üzüm’e “Kaşını gözünü oynatma” ifadesini kullanınca Üzüm’ün de Ersoy’a, “Haddini aşıyorsun kendine gel” dediği iddia edildi.

“SANA HADDİMİ AŞTIRIRIM. OTUR OTURDUĞUN YERE”

Daha sonra Ersoy, Üzüm’e, “Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğunu yere” sözlerini sarf edince gerilim iyice arttı. Olayın fiziksel kavgaya dönüşmesi, çevredekiler tarafından önlendi.

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