MHP'li vekil AKP'li başkanı adeta bombaladı! “Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi…”

Şanlıtürk, belediyenin kentsel dönüşüm adı altında boş arazilere konut projeleri geliştirdiğini belirtirken, sorumluluğun tamamen belediye yönetimine ait olduğunu ifade etti.

“ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ "ÇOK İYİ YAPTIK" VİDEOLARI PAYLAŞILIYOR"

“Ordu Büyükşehir Belediyesi, boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturuyor” diyen Şanlıttürk, “Genel müdür sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Bunu hiç sağa sola sapmadan açıkça söylüyoruz. Ordu, Cumhur İttifakı’nın belediyesidir, kabul, ama tüm sorumluluk onundur” dedi.

Şanlıtürk, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay. Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın.

“Neymiş efendim, enerji üretiyormuş. Haydi, göster bana, nerede nasıl enerji üretiyorsun? Gel, derelerinden bir numune alalım, bakalım.”

“GEL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE GÜCÜNÜ GÖSTER”

Öte yandan, belediyenin küçük esnafa karşı tutumunu eleştiren Şanlıtürk, “Derenin yanında köfte satan garibana kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Gel, büyükşehir belediyelerine o gücü göster” ifadelerini kullandı.