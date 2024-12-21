MHP'li vekil ateş püskürdü. 'Azıcık onur varsa...'

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MHP'li vekil ateş püskürdü. 'Azıcık onur varsa...'

MHP'li vekil Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın için, "Üniversitemize 4 kayıp yıl yaşatan sağır efendi ve ekibine bir şehir evladı olacak hakkımı helal etmiyorum. Bu şahsın ekibinde azıcık onur varsa bulundukları görevden istifa eder ve yeni gelen ekibe kolaylık sağlar." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı üniversitelerin rektörleri değişti. MHP'li vekil Sermet Atay, Gaziantep Üniversitesi'nin eski rektörüne ateş püskürdü.

Atay şu ifadeleri kullandı:

-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mesut Sait Doğan hocamıza, memleketimizin evladına yeni göreviniz hayırlı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"AZICIK ONUR VARSA..."

-Üniversitemize 4 kayıp yıl yaşatan sağır efendi ve ekibine bir şehir evladı olacak hakkımı helal etmiyorum.Bu şahsın ekibinde azıcık onur varsa bulundukları görevden istifa eder ve yeni gelen ekibe kolaylık sağlar.

"YOLUNUZ AÇIK OLMASIN"

-Şehir ve üniversite sizin yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman unutmayacak! Yolunuz açık olmasın, sizi Allah'a havale ediyoruz. Teneke ve ekibi.

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