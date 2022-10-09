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  • Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde gerginlik! MHP'li vekil 'azdan az, çoktan çok gider' dedi, ortalık karıştı

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde gerginlik! MHP'li vekil 'azdan az, çoktan çok gider' dedi, ortalık karıştı

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde ortalık bir anda karıştı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem sahneye çıkıp konuşma yapmak istedi. Kendisine izin verilmediğini iddia eden Erdem'in sözleri sonrası festival alanında kavga çıktı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 04:34
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MHP'li vekil 'azdan az, çoktan çok gider' dedi, ortalık karıştı! Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde gerginlik

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde gerginlik! MHP'li vekil 'azdan az, çoktan çok gider' dedi, ortalık karıştı
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Esenyurt Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali gergin anlara sahne oldu.

Sahneye çıkıp konuşma yapmak isteyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kendisine izin verilmediğini iddia etti.

Eline aldığı megafonla konuşan Erdem, “Azdan az, çoktan çok gider. Ortalık karışacak.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından MHP'li bir grup, “Ülkücü hareket engellenemez” sloganları attı.

Erdem'in açıklamasının ardından MHP'li bir grup, sahneyi ele geçirdi. Sanatçılar ve belediye başkanı güvenlik nedeniyle alandan çıkarıldı.

Alanda çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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