Türkiye spor tarihinde son günlerde bahis skandalı ile çalkalanıyor. Bu dalganın en büyüğü ise geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yapılan şike ve bahis operasyonu oldu. Operasyon neticesinde aralarında yöneticilerin ve futbolcuların da yer aldığı birçok isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Kayserispor’dan Abdulsamet Burak da yer aldı. Kayserispor’a bu sezon Adana Demirspor’dan transfer edilen Abdulsamet Burak, geçtiğimiz haftalarda bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

BAHİSÇİ FUTBOLCUYA MHP’Lİ İSİM SAHİP ÇIKTI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ise adı bahis skandalına karıştığı için 1 yıl boyunca futbol oynamayacak olan Burak’ı sahiplendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdulsamet Burak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Baki Ersoy, bir yıllık maaşını vereceğini açıkladı.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcumuz Abdulsamet Burak kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.5 yıl önce suç teşkil ettiğini bilmeden ki bunu bilse kendi kimlik numarası ile bunu yapmayacağını bildiğimiz, yaptığı bir hatadan dolayı yaşadığı bu elim olaydan dolayı da kendisine sahip çıkmamamız bizi tanıyan insanların tahmin edebileceği üzere mümkün değildir.

Bir futbolcu kolay yetişmiyor ve bu bir hata ise bilinçsizlikten kaynaklıdır ki her birey hata yapabilir. O yüzden camiamızın bir parçası olan kardeşimizin dün olduğu gibi bugünde, yarında yanında olacağız.

Büyük camia olmakta bana göre bunu gerektirir.

Şartlar ne olursa olsun iyi günde, kötü günde biz bize yakışanı yapacağız. Kulübümüzün maddi bir zararı olmaması adına da kardeşimizin maaşını hak mahrumiyeti süresi olan 1 yıl boyunca şahsımdan kulübümüze yatıracağımı bildirir, tüm Kayserisporlu taraftarlarımıza ve sevdalılarına saygılarımı sunarım. Sevdamız Kayserispor."