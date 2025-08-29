MHP'li vekil Şanlıtürk'ten Zafer Bayramı mesajı: Tarihi bir dönüm noktasıdır!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Milletvekili Şanlıtürk, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şanlıtürk; yayınladığı mesajda; “Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, milli tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur, coşku ve iftiharla idrak ediyoruz. Büyük Taarruz’ un başladığı topraklar, bu zaferin mihenk taşıdır” dedi.

TÜRK MİLLETİNİN ZAFERDEKİ ROLÜ

Bütün dünyanın aziz milletimizin mücadelesine şahitlik ettiğine dikkat çeken Milletvekili Şanlıtürk; “Bütün dünya, aziz milletimizin topyekûn mücadele ruhuna ve kahramanlık destanına şahitlik etmiştir. Milletimizin yiğit evlatlarımızın iman dolu göğüsleriyle, Türk ordusunun kahramanlıkları birleşerek istiklal ve istikbal yolunda şanlı bir zafer kazanılmıştır” diye konuştu.

“30 AĞUSTOS BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÖSTERGESİDİR”

Şanlıtürk, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en açık göstergesi olduğunu ifade etti.

“ZAFER RUHU YAŞATILMALI”

Zafer ruhunun sonsuza dek yaşatılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Milletvekili Şanlıtürk; “Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kutlu zafer ruhunu yaşatmak, Cumhuriyetimize ve milli değerlerimize sahip çıkmaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin ve kahraman Ordulu hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, şanlı zaferimizin 103. yılında birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.