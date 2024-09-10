MHP'li vekil Sedef'in acı günü

Kaynak: İHA
MHP'li vekil Sedef'in acı günü

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan anneannesi Şaziye Erdoğan yaşamını yitirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan anneannesi Şaziye Erdoğan hayatını kaybetti.

Şaziye Erdoğan'ın cenazesi, Tarihi Ömer Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaca İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

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Cenaze törenine Sedef ve Erdoğan ailelerinin yanı sıra Alaca Kaymakamı Engin Tok, Çorum MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Alaca Müftüsü İsmail Karadavut, Yozgat ilçelerinin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

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