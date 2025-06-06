MHP'li vekilden heyelan bölgesinde inceleme!

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk , Ulubey - Sarpdere - Çatalarmut - Gölköy bağlantı yolunun Çatalarmut’a yaklaşık 2 km mesafedeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

"SÜRECİ BİZZAT TAKİP EDECEĞİM"

Bölgedeki durumu yerinde değerlendiren Şanlıtürk, konuyu Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ilettiklerini belirtti.

Şanlıtürk, Karayolları ekiplerinin en kısa sürede çalışmalara başlayarak heyelan nedeniyle meydana gelen yol sorununun giderilmesini sağlayacağını ifade etti. Konuyla ilgili sürecin bizzat takip edileceğini vurgulayan Milletvekili, bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelerek uzun vadeli çözümler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, Ordu’nun ulaşım altyapısını etkileyen bir diğer önemli sorun olan Uzunisa mevkiindeki heyelan ile ilgili de çalışmaların süreceğini belirten Şanlıtürk, bu bölgedeki aksaklıkların giderilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını söyledi.

Şanlıtürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Allah devletimize güç versin, milletimizin birliğini daim etsin. Bölgede yaşayan hemşehrilerimizle birlikte konunun yakın takipçisi olacağız."

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin en kısa sürede çalışmalara başlaması ve bölgedeki ulaşımın güvenli hale getirilmesi için adımlar atılması bekleniyor.