MHP’li vekilden şaşırtan çıkış! "Tutuksuz yargılama" diyerek açıkladı...

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve MHP’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız arasında basında yer almayan görüşmenin detaylarını bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Öztürk’e konuşan Çetin, özellikle belediye başkanlarının yargılanma süreçlerine değinirken, Yıldız, tutuksuz yargılama taraftarı olduğunu aktararak, “Bu konuda başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım, beyanatım var” ifadelerini kullandı.

CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, ülke gündemine dair önemli konuları dün 15 dakikalık bir görüşmeye sığdırdı. Sohbetlerinde; belediye başkanlarının tutukluluk durumu, kayyum atamaları ve CHP’nin kongre süreçleri öne çıktı. Zaman zaman esprili anların da yaşandığı görüşmede, Çetin ve Yıldız’ın bazı konularda benzer görüşleri paylaştığı gözlendi. Ünlü yazar Saygı Öztürk ise bugünkü köşe yazısında basında yer almayan konuşmanın diğer bölümlerini paylaştı.

YILDIZ: BU KONUDA BAŞINDAN BERİ TUTUKSUZ YARGILAMADAN YANAYIM, BEYANATIM VAR

Çetin, konuşmada özellikle belediye başkanlarının yargılanma süreçlerine değindi. Feti Yıldız, tutuksuz yargılama taraftarı olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım, beyanatım var” dedi. Çetin ise Yıldız’a, “Açıklamalarınızı biliyorum, ancak bu konuda beyanatın ötesinde bir adım atacak mısınız?” sorusunu yöneltti. Yıldız, bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınarak, “Bu konuda henüz karar vermedik, şu anda söyleyecek bir şey yok” cevabını verdi.

İMAMOĞLU SORUSUNDAN KAÇTI

Çetin, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları için adım atılıp atılmayacağını tekrar sordu. Yıldız, bu soruya da kesin bir yanıt vermedi. Ancak Çetin, sohbetten, belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılama için adım atılabileceği izlenimini edindiğini belirtti. Yıldız’ın söylemlerinden bu yönde bir işaret aldığını ifade etti.

“SERBEST BIRAKILIRSA YURT DIŞINA KAÇABİLECEĞİ SÖYLENİYOR”

Görüşme sırasında esprili bir diyalog da yaşandı. Feti Yıldız, tutuksuz yargılama konusundaki görüşlerini yinelerken, “Serbest bırakılırsa belediye başkanlarının yurt dışına kaçabileceği söyleniyor. Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz” diyerek espri yaptı. Bu sözler Çetin’i güldürdü. Çetin, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz, ülkelerinden ayrılmaz” yanıtını verdi.

YILDIZ KURULTAY İPTALİNE “KARŞI” ÇIKIYOR

Sohbette, belediyelere kayyum atanması konusu da gündeme geldi. Feti Yıldız, kayyum atamalarını doğru bulmadığını belirtirken, Hikmet Çetin de bu görüşe katıldığını ifade etti. Ayrıca, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali için açılan davaya ilişkin de fikir birliği sağlandı. Çetin, Yıldız’ın kayyum atamalarına karşı olduğu gibi, İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve kurultayın iptali için açılan davaya da karşı olduğunu vurguladı.