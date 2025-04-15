MHP'li Vekil'in kızından Bahçeli'ye flaş istek! İlk ziyaretçisi oldu...

Geçtiğimiz hafta MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anma töreninde kamera karşısına geçen Devlet Bahçeli, 66 günün ardından mesaiye de başlamış oldu. Bahçeli’nin mesaiye başlamasıyla ilk ziyaretçisi de Genel Merkez’e geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'nın kızı Ahen Dora, Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Dora, Bahçeli’den Roblox’un açılması isteğinde bulundu. Bahçeli ise gerekeni yapacaklarını söyledi.

DORA’DAN BAHÇELİ’YE ‘ROBLOX İSTEĞİ

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızı Ahen Dora, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. 3 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçını Ahen Dora birincilikle bitirdi. Karakoç, Bahçeli ziyaretinde kızı Dora’nın Bahçeli’den Roblox’un açılması için talepte bulunduğun aktararak ‘Sevgili çocuklar, müjde” şeklinde bir paylaşıma yer verdi. Karakoç şunları söyledi:

“Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti.

Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” dedi.

Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz”

Sevgili çocuklar, Müjde!



Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti. ????



Roblox oyun… pic.twitter.com/7JOXIJOPcB — Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ???????? (@zuhal_karakoc) April 12, 2025

66 GÜN SONRA KAMERA KARŞISINA ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28 Ocak’tan bu yana ekran karşısına çıkmıyordu. Geçirdiği kalp rahatsızlığında dolayı ameliyat olan Bahçeli’nin kalp kapakçığı değişmişti. Bahçeli 66 günü ardından ilk kez kameralar karşısına geçtiğimiz hafta MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anma töreninde geçmişti. Bahçeli, Genel Merkez’e giderek mesaiye de başlamıştı.