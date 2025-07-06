MHP'li vekilin oğlu Süper Lig takımıyla anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'li vekilin oğlu Süper Lig takımıyla anlaştı

MHP'li vekil Mustafa Baki Ersoy'un oğlu Burhan Ersoy Süper Lig'e transfer oldu.

Kayserispor’a ve futbola olan yakın ilgisiyle gündeme gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un 22 yaşındaki oğlu Burhan Ersoy'un yeni adresi belli oldu.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un 22 yaşındaki oğlu Burhan Ersoy, Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor ile anlaştı.

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Genç futbolcunun 2025-2026 sezonunu Pendikspor’da kiralık olarak geçireceği öğrenildi.

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KİRALIK GÖNDERİLECEK

Eyüpspor ile sözleşme imzalayan genç oyuncunun ilk sezonunu 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da kiralık olarak geçireceği öğrenilirken, transfer sürecine ilişkin açıklama yapan İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Burhan, sahada gösterdiği mücadeleci yapısıyla önemli bir gelecek vadedebilir diye düşünüyoruz. Pendikspor’da geçireceği kiralık sürenin onun gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem Burhan hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Burhan Ersoy

Doğum tarihi: 13 Haz 2003
Doğum yeri: Kayseri
yaş:22
Boy: 1,86 m
Uyruk: Türkiye
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

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