MHP'li Yalçın’ın hakaretine İYİ Partili isimden tek kelimelik cevap: ApoooCCCuuu

MHP’nin üst düzey isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na yönelik hakaret dolu sözlerine İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ten “ApoooCCCuuu” benzetmesi geldi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ dediği ve Meclis’e davet edip ‘umut hakkı’nı bile gündeme getirdiği teröristbaşı Öcalan’ın örgütü PKK, silahları bir tiyatronun perdesini izler gibi yakmıştı. Bu sürece ise İYİ Parti’den MHP’ye sert tepkiler gelmişti.

YALÇIN’DAN DERVİŞOĞLU’NA HAKARET

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef alarak hakaret etmişti. Yalçın, Dervişoğlu için, “Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur. İP’in başı Müsavat Dervişoğlu, sözde milliyetçiliğinin zekâtından söz etmiş. Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır. Dolayısıyla haramın ve hıyanetin zekâtı olmaz. İP’in başı, neden Mustafa Kemal Atatürk’e değil de Hitler’e özenmektedir?İP, Türk milliyetçiliğine sekte vurmak için kurulmuş bir Nazist FETÖ projesi midir? Son soru:Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı çabaları, Müsavat Efendi’nin neresine batmaktadır?” dedi.

“APOOOCCCUUU”

Semih Yalçın’ın bu çıkışına İYİ Parti cephesinden ise sert yanıt geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yalçın’a çarpıcı bir benzetmede bulunarak, "Uzun uzun yazılacak adam değilsin, İşine bak 'ApoooCCCuuu'" sözleriyle sert karşılık verdi. Ülkücülerin sembolü olan “CCC” harflerini birlikte bebek katili Öcalan’ın kısa ismi olan ‘Apocu’ ifadeleri dikkat çekti.