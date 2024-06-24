MHP’li yöneticinin oğlu PKK ile göçmen kaçakçılığından tutuklandı. İsmail Saymaz açıkladı

Bir süre önce siyaseti bıraktığını açıklayan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel’in PKK örgüt üyeleriyle birlikte göçmen kaçırmaktan yakalandığı ortaya çıktı.

Konuyu gündeme taşıyan Gazeteci İsmail Saymaz, MHP’li baba Adıgüzel ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Baba Adıgüzel, skandalı doğrularken, “Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor” ifadesini kullandı.

Saymaz, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık’taki Kumbağlar Limanı’nda Yunanistan bayraklı ‘Nefeli’ adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen dördü Türk, ikisi Yunan, altı kişi gözaltına alındı. Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden Tunahan Adıgüzel ve Atakan Görevin’in kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el kondu. Adıgüzel’in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı. Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

4 KİŞİ KARŞILIĞINDA 60 BİN TL ALDI

Adıgüzel, ifadesinde, Sarıyer’de otel ve restoran işlettiğini ifade ediyor. Yunanistan’da yaşayan ‘Azat’ adlı kişinin kendisini yurt dışına ait hattan arayıp ‘Dört şahsı arabana alıp 200 metre ileriye götüreceksin’ dediğini söylüyor. Bunun karşılığında hesabına 60 bin TL gönderdiğini anlatıyor. Adıgüzel, göçmen kaçakçılığı için iki araba kiraladığını ve üç arkadaşını yanına aldığını belirtiyor. Adıgüzel, ‘Azat’ ile internette tanıştığını ve iki-üç kez müşteri alışverişinde bulunduğunu belirterek, ‘Azat, bazen müşteri başına daha fazla ücret ödüyordu. Azat’la Türkiye’de tanışmıyorduk. İnternet üzerinde tanıştık.”

'OĞLUMU KULLANDILAR'

Saymaz, Güven Adıgüzel'in kendisine yaptığı açıklamaları şu sözlerle aktardı:

“Büyük oğlum Cihanay, Türkiye’de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan’a kaçtı. Atina’da PKK’lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan’ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor.

Adıgüzel, baskından sonra büyük oğlu Cihanay’ın aradığını ve PKK’lıların yakalanan uyuşturucudan ötürü 50 bin Euro istediğini söylüyor. 'Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK’lıların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor.'"