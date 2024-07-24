MHP'li Yönter'in cinayetten önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti davasında yeni detayalar ortaya çıkmaya devam ediyor. MHP'li Yönter'in, Sinan Ateş suikastı azmettiricisi Tolgahan Demirbaş'a cinayetten 3 saat önce mesaj attığı belirlendi.

MHP'Lİ İKİ İSMİ İŞARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetinde isimleri geçen MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın’ı işaret etti.

Özel, “Devlet beye bir şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi. O ikisi 154 kişilik isim listesi yazmış. Sayın Bahçeli bir hesaplaşma olacaksa siz önce vicdanınızla hesaplaşın” dedi. Özel devamında Sinan Ateş cinayetinden bahsederek “Bir kişi cenazesine gitmemiş. Bir kişi taziye vermemiş. Bir kişi adını anmamış. Şimdi, o ikisinden biri azmettirici ile mesajlaşmış durmuş” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in konuşmasında işaret ettiği iki isimden biri İzzet Ulvi Yönter’di. Azmettirici ise Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’tı. İzzet Ulvi Yönter’in, Demirbaş ile cinayetten önce ve sonra defalarca WhatsApp üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı.

Bilirkişi raporlarında yer alanlara göre, cinayetin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş’e saldırıdan sonra saat 19:37’de MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den bir mesaj geldi. Yönter’den 1 dakika sonra tetikçi Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş arasında görüşme gerçekleştirdi. Olcay Kılavuz da Sinan Ateş cinayetinden sonra defalarca Tolgahan Demirbaş ile mesajlaşıp telefon görüşmesi yaptı.

3 SAAT ÖNCE AZMETTİRİCİYE MESAJ

X hesabından Özgür Özel’e seslenerek “Özgür, diline doladığın o ‘ki kişiyle’ ilgili sefil iddialarını ispat etmezsen alçaksın, namertsin, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin” diyen İzzet Ulvi Yönter hakkında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

Suikastı organize ettiği iddia edilen İzzet Ulvi Yönter, azmettirici Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş’e saldırının yapıldığı 13:40’tan yaklaşık 3 saat önce 10:38’de de mesaj attı.

Tolgahan Demirbaş’ın telefonun incelemesinin ardından çıkan bilirkişi raporunda, Yönter’in suikasttan 3 saat önce Demirbaş’a attığı mesajın içeriğine ise yer verilmedi.

Dosyaları ayrılan 17 kişi arasında ise MHP ve Ülkü Ocakları’nın üst düzey isimlerinin yer aldığı öne sürülüyordu. İddiaya göre, bu isimler arasında İzzet Ulvi Yönter de var.

Yine iddialara göre, Ateş cinayetinin öncesinde ve sonrasında Tolgahan Demirbaş ile sık sık iletişim kuran Yönter’in konuşma kayıtları ayrılan dosyaya eklendi.

İŞTE ISPATI...

Gazeteci Furkan Karakay, sosyal medya hesabından, "MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş suikastı azmettiricisi Tolgahan Demirbaş'a cinayetten 3 saat önce mesaj atmış" ifadeleriyle konuya ilişkin bir de ekran görüntüsü paylaştı.