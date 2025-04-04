MHP'liler yeri milli TOGG'a değil Alman AUDI'ye biniyor. Anma töreninde dikkat çeken ayrıntı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 66 gün sonra Alparslan Türkeş anmasında göründü; ancak kurmaylarının TOGG yerine Audi tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı. MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara’daki mezarlıkta düzenlenen anma törenine katılan Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzaktı.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle operasyon geçiren ve 28 Ocak’taki grup toplantısından bu yana ekranlara çıkmayan Bahçeli’nin törene katılımı, partililer arasında sevinçle karşılandı. Ancak etkinlikte dikkat çeken bir detay, MHP kurmaylarının yerli otomobil TOGG yerine Alman üretimi Audi marka araçlarla mezarlığa gelmesiydi.

Türkeş’i anma töreni, televizyon kanallarında canlı yayınlanırken, Bahçeli’nin ziyaretinden saatler önce alana ulaşan parti yöneticilerinin araç tercihleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u sıkça öven MHP’nin, böylesi anlamlı bir günde Alman araçlarını tercih etmesi, vatandaşlardan tepki topladı.

"ALMAN ARAÇLARINI KULLANIYORLAR"

Sosyal medyada, “TOGG’u çabuk unuttular, Alman arabalarına geri döndüler” gibi yorumlar öne çıktı. Bazıları ise durumu ironik bulup, “Bizi kıskanan Almanya’nın araçlarını kullanıyorlar” dedi.

Bahçeli, törenin ardından MHP Genel Merkezi’ne geçti. Burada partililer tarafından coşkuyla karşılanan liderin Mercedes marka aracı, atılan güllerle adeta çiçek bahçesine döndü.

9 haftadır grup toplantılarına katılamayan Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kurmaylarıyla ayaküstü sohbet etmesi, istirahat sürecinin sona erdiği yönünde umut verdi.

TOGG’un tanıtımından bu yana yerli üretimi destekleyen söylemleriyle bilinen MHP’nin, bu tavrı eleştirilere neden oldu. Parti tabanında da konuyla ilgili farklı görüşler dillendirilirken, bazıları bunun bireysel tercih olduğunu savundu.

Yine de yerli otomobilin sembolik önemine vurgu yapanlar, MHP’nin tutumunu tutarsızlık olarak nitelendirdi.