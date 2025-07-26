MHP'nin açılım komisyonu üyeleri belli oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinde teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor. TBMM’de kurulacak komisyon ile açılım süreci ilerleyecek. Bahçeli Meclis komisyonunda yer alacak MHP’li isimleri açıkladı. Bahçeli, komisyonda Feti Yıldız, Muhammet Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut’un yer alacağını duyurdu.

BAHÇELİ AÇILIMINDA YER ALACAK MHP'Lİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Devlet Bahçeli, iç ve dış gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 51 kişilik Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na MHP olarak dört isimle katılacaklarını açıkladı. MHP’yi temsil edecek isimler şöyle:

Feti Yıldız – Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili

Muhammet Levent Bülbül – Sakarya Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi

Halil Öztürk – Kırıkkale Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi

Yücel Bulut – Tokat Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi

CHP'Yİ DE BOŞ GEÇMEDİ

Bahçeli, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin her alanda güçleneceğini, etnik ve mezhep temelli bölücülüğün tüm izlerinin silineceğini, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiğinin altını çizdi. Bahçeli, CHP’yi komisyon şartları üzerinden eleştirerek, “CHP’nin direnci, ‘Terörsüz Türkiye’den duyduğu kaygının eseridir” dedi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KANA SUSAMIŞLIKTIR"

Bahçeli, Gazze'de yaşanan dramı da gündemine taşıyarak, “Gazze’de özellikle çocuklar açlık ve susuzluktan can veriyor. İsrail’in su ve gıda ulaşımını engellemesi eşi benzeri görülmemiş bir kana susamışlıktır” ifadelerini kullandı.