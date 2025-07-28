MHP'nin ardından... DEM de komisyondaki isimleri belirledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'nin ardından... DEM de komisyondaki isimleri belirledi

DEM Parti, yeni çözüm süreciyle ilgili TBMM'de kurulacak komisyonda yer alacak isimleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek olarak belirledi.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı açıklama ve çıkışlar ile başlamıştı. Gelinen noktada terör örgütü PKK silah bıraktığını iddia etti.

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile kendisini fesheden terör örgütü PKK üyeleri için bazı yasal düzenlemeler ve af söz konusu. Yasal sürecin takip edilmesi adına TBMM'de komisyon kurulacak.

51 üyeden oluşacak komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

İSİMLER BELLİ OLUYOR

Siyasi partiler komisyona katılacka isimleri açıklamaya başladı.

Komisyona üye isimlerini bildiren ilk siyasi parti MHP olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

MHP'nin ardından, DEM Parti'nin de komisyonda görevlendireceği üyeler belli oldu. DEM Parti, TBMM'de kurulacak komisyona üye olarak DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

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