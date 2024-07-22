MHP'nin hedef gösterdiği 154 kişinin ismi ortaya çıktı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin MHP'ye zehir zemberek cevap verdi

MHP’nin Sinan Ateş davasına ‘Mağdur’ olarak katılma talebi ile mahkemeye sunduğu dilekçede 154 ismin adının geçtiği ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun yazdığı köşe yazısında MHP’nin mahkemede dinlenmesini istediği kişilere “Bölücü, Marksist, liberal ve FETÖ’cü yapıların elemanları” demesi dikkat çekti.

Öte yandan MHP’nin cinayet davasında adı geçen isimler yerine cinayetin çözülmesi için mücadele eden isimlerden şikayetçi olması da dikkat çeken bir başka unsur oldu.

Dilekçede gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin de olduğu 154 kişinin mahkemede dinlenmesi talep edildi.

MHP’nin dava dilekçesinde adı geçen 154 kişinin arasında Yeniçağ yazarı Fatih Ergin de bulunuyor. Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili zehir zemberek sözler söyledi.

Ergin, adı geçen isimlerin FETÖ ve bölücülüğe karşı mücadele ettiklerinin altını çizerek, “Keşke mahkeme o talebi kabul etseydi de, 15 Temmuz'dan çok önce MHP'ye yakın Orta Doğu Gazetesi ve Kutlu Sesleniş dergisindeki FETÖ'yü yerden yere vuran yazılarımı MHP'nin avukatlarının suratına çarpsaydım!” ifadelerini kullandı.

Ergin, cinayetle alakası olmayan isimleri hedef göstermenin de bir FETÖ taktiği olduğunu belirterek “Bütün yolların Roma'ya çıktığı bir siyasi cinayet davasının üstüne giden tertemiz isimleri gerçek dışı şekilde hedef göstermek de bir FETÖ taktiğidir! İttifak ortağınız AKP'den FETÖ'nün kumpas taktiklerini kapmışsınız anlaşılan!” dedi.

Fatih Ergin’in paylaşımında şu ifadeleri yer aldı:

“MHP FETÖ ELEMANI ARIYORSA; İTTİFAK ORTAĞINA BAKSIN!

Sinan Ateş davasına ‘mağdur’ olarak katılma talebinde bulanan MHP’nin reddedilen mahkeme dilekçesinde aralarında benim de olduğum 154 kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı.

Barış Terkoğlu'nun yayımlandığı listeye göre, MHP dilekçede yer alan isimlere “bölücü, liberal, Marksist, FETÖ'cü yapıların elemanları” diyor! Oysa ben dahil listedeki çoğu isim, FETÖ ve bölücülüğe karşı mücadelesi ile bilinen ve bedel ödeyen isimler!

AKP FETÖ tarafından henüz "kandırılmakta" iken, FETÖ'nün FETÖ olduğunu anlatan isimler!

Keşke mahkeme o talebi kabul etseydi de, 15 Temmuz'dan çok önce MHP'ye yakın Orta Doğu Gazetesi ve Kutlu Sesleniş dergisindeki FETÖ'yü yerden yere vuran yazılarımı MHP'nin avukatlarının suratına çarpsaydım!

FETÖ elemanlarını uzakta aramayın! Çünkü FETÖ elemanları siyasi ayağı ortaya çıkarmayan AKP'nin içerisinde! FETÖ'cüleri, altlarına tankları, uçakları veren ittifak ortağınızın içerisinde arayın!

Bütün yolların Roma'ya çıktığı bir siyasi cinayet davasının üstüne giden tertemiz isimleri gerçek dışı şekilde hedef göstermek de bir FETÖ taktiğidir! İttifak ortağınız AKP'den FETÖ'nün kumpas taktiklerini kapmışsınız anlaşılan!”

AYŞE ATEŞ: BU SİYASİ CİNAYET SUSANLAR KONUŞTUĞUNDA ÇÖZÜLECEK

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de MHP’nin dava dilekçesi ile ilgili yorum yaptı. Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Oysaki bu siyasi cinayet konuşanlar susturulduğunda değil, susanlar konuşturulduğunda çözülecek” dedi.