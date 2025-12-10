MHP'li Feti Yıldız, dün TBMM’de yüksek yargı bütçesi görüşmelerinde hukukun evrensel ilkelerine vurgu yapmasından sonra tutuklama tedbirinin “bin düşünerek” verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yıldız konuşmasında İBB soruşturması ve CHP'li isimlere doğrudan yer vermese dahi tutuklama ve gizli tanık beyanları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

AKILLARA DOĞRUDAN İMAMOĞLU VE CHP'Lİ BAŞKANLAR GELDİ

Yıldız'ın açıklamalarının ardından akıllara 19 Mart operasyonlarında tutuklanan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve diğer CHP'li isimler geldi. En ağır tedbir olan tutuklamanın rutinleştirildiği ve gizli tanık beyanlarının esas alındığı operasyonlar için Feti Yıldız'ın daha önce de benzer açıklamaları da bulunuyor.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Yıldız'ın sözlerinin ardından görüşü merak edilen CHP için ilk açıklama parti sözcülüğüne yeni atanan Zeynel Emre'den geldi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partinin 39. Olağan Kurultayı sonrası CHP’nin yeni yol haritasını anlatmak için partilerinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Feti Yıldız'ın yaptığı gizli tanık konusundaki eleştirileri parti sözcüsüne soruldu. “MHP ile CHP arası bir temas olur mu?” sorusunu da yanıtlayan Emre, operasyonların başlamasının ardından MHP'den herhangi bir siyasetçinin 'yapılanlar doğru' diye bir açıklamasının duyulmadığını kaydeden Emre, TRT örneğini vererek MHP'nin bazen söylediklerinden geri döndüklerini, partinin bu çelişkileri aşması gerektiğini şu sözler ile kaydetti:

“19 Mart başladıktan sonra MHP’li bir siyasetçinin ‘Yapılan doğru’ diye bir açıklamasını duymadık. Bizim hukukumuzda gizli tanık, terör suçlarıyla ilgilidir. Yolsuzlukta gizli tanık uygulaması olmaz. Feti Bey de zaten bunu söylüyor. ‘TRT’de yayın olsun’ da demişlerdi ama bundan geri adım oldu. Biz önerge verdik, reddettiler. Bazen söylediklerinden geri dönüyorlar. Çelişkileri var, MHP’nin çelişkileri aşması lazım.”