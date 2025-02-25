MHP'nin içini fokur fokur kaynatan gelişme! Bahçeli'den sonrası için hesap yapanları hedef aldı

Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşe yazısında parti içerisindeki bazı isimlere uyarılarda bulunarak, “Dostunu, düşmanını ve hareket üzerinde hesap yapanları birbirinden ayıramayanlar, bir zahmet “Ben MHP’liyim ve Ülkücüyüm.” demesin” dedi. Çiçek’in yazısı geçtiğimiz günlerde MHP’li Celal Adan’ın Bahçeli için yayınladığı manifestoda "Liderimizin emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm” söylemi ile destek çıkmıştı.

“HESAP YAPANLARI KAHREDECEK KADAR İYİDİR”

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için spekülatif iddialar ortaya atılmıştı. MHP tarafından ise bu haberlere yalanlama getirilmişti. Bahçeli’nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek ise bugünkü ‘İşte yeni fırsat’ başlıklı Türgün’deki yazısında Bahçeli’nin sağlına ilişkin “dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları kahredecek kadar iyidir” hatırlatmasını yaparak, parti içerisinde hesap yapanlara çıkıştı.

“BEN MHP’LİYİM VE ÜLKÜCÜYÜM.” DEMESİN

Çiçek’in köşesinde parti içerisinde uyarılarda bulundu bölüm şu şekilde;

“Başyazım” içindeki dikkat çeken “Dostlar, düşmanlar, hesap yapanlar” vurgusu önemlidir. MHP camiasının ve Ülkücülerin bundan sonraki süreçlerde bunları birbirinden ayırması, herkese hak ettiği gibi davranması şarttır. Bundan önce zafiyetler yaşadığımız bir gerçektir. Dostunu, düşmanını ve hareket üzerinde hesap yapanları birbirinden ayıramayanlar, bir zahmet “Ben MHP’liyim ve Ülkücüyüm.” demesin. Çünkü MHP’li, Ülkücü olmak yüksek bir şuur, güçlü bir idrak ve sarsılmaz bir vefa gerektirir.”

CELAL ADAN’DAN BAHÇELİ’YE MANİFESTO

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli’nin sağlına ilişkin bir manifesto yayınlamıştı. Adan, Bahçeli’nin durumuna ilişkin iddialara karşı tepki gösterdi. Bahçeli’ye sahip çıkan Adan, "Liderimizin emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm” demişti.

YILDIRAY ÇİÇEK KİMDİR?

Yıldıray Çiçek 1977 Kayseri/İncesu doğumludur. Yıldıray Çiçek evlidir. Yıldıray Çiçek MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanlığı görevini yapmaktadır.

Yıllarca Kayseri Ülkü Ocakları yöneticiliği ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Ülkü Ocakları Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Ülkü Ocakları Genel Sekreterlik görevlerini de yapmıştı.

Kutlu Sesleniş Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Yıldıray Çiçek, aynı zamanda Türkgün Gazetesi köşe yazarlığı görevini yapıyor.