MHP'nin kalesinde ekmeğe ramazan zammı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'nin kalesinde ekmeğe ramazan zammı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP birinci parti olarak çıkıp belediye başkanlığını kazandığı Kars'ta 210 gram ekmeğin fiyatı 9 TL'den 12 TL'ye çıktı. Vatandaşlar Ramazan ayının arifesinde ekmeğe yapılan zammı vicdansızlık olarak değerlendirdi.

Ramazan arifesinde ekmeğe gelen zam, Kars halkında büyük tepki topladı. 210 gram ekmeğin fiyatı 9 TL’den 12 TL’ye yükselirken, vatandaşlar bu artışı “vicdansızlık” olarak değerlendirdi. Yetkililerden çözüm bekleniyor.

Ramazan ayının arifesinde Kars’ta ekmek fiyatlarına yapılan zam, vatandaşları isyan ettirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP’nin kazandığı kentte, 210 gram ekmeğin fiyatı 9 TL’den 12 TL’ye çıktı. Bu ani artış, özellikle dar gelirli aileleri zor durumda bıraktı.

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KAR MARJI DARALDI

Fırıncılar, artan un, maya, enerji, kira ve işçilik maliyetlerini gerekçe göstererek zam kararının kaçınılmaz olduğunu savundu. Ancak vatandaşlar, toplumsal dayanışmanın en yoğun hissedildiği Ramazan öncesinde bu artışın yapılmasını “zamanlama açısından yanlış” buldu.

Fırıncı esnafı, son dönemde ham madde fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, kâr marjlarının giderek daraldığını ifade etti. Buna karşılık, temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatının sürekli artması, özellikle düşük gelirli kesimler için ciddi bir yük haline geldi.

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Ramazan ayının ruhuna aykırı bulunan bu zam kararına karşı vatandaşlar, yerel yönetimlerden ve ilgili kurumlardan müdahale bekliyor. Fırıncılarla çözüme yönelik bir diyalog kurulması ve vatandaşın alım gücünü koruyacak adımlar atılması talep ediliyor.

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