MHP'nin kanalında dile getirilmişti. Fırat Çakıroğlu’nun PKK’lı katiline burs verdiği iddia edilen vekil AKP'ye katıldı

İYİ Parti'den AKP'ye geçen Seyithan İzsiz'in şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği MHP'nin kanalında öne sürülmüş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başta olmak üzere birçok kişi bu duruma tepki göstermişti.

O dönem iktidar yanlısı olan gazetelerde bunu haberleştirmiş ve İYİ Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'i hedef almıştı.

İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti.

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı görüntülerde sosyal medyada gündem olmuştu.

İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü ortaya çıkmıştı.

İLK TEPKİ VERENLERDEN BİRİSİ ÜMİT ÖZDAĞ OLMUŞTU

Skandala tepki gösterenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, "Doğru mu? Yapmayın sayın Akşener. Verdiğim bütün emekler haram olsun. Bu doğru ise Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullanarak duruma tepki göstermişti.