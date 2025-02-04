MHP'nin neden grup toplantısı yapmadığı ortaya çıktı! Orhan Uğuroğlu Ankara'dan bildirdi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu haftaki grup toplantısını yapmamasının nedeni ortaya çıktı. Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Bahçeli’nin sağlık sorunları nedeniyle toplantıyı gerçekleştiremediğini açıkladı.

İPTAL ETMESİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sıralarda aralarda devamlı öksürmesi sağlık sorunlarını gündeme getirmişti. Bu hafta ise Bahçeli’nin partisinin grup toplantısını yapmayacağının açıklaması ise dikkat çekti. Bahçeli’nin toplantıyı neden yapmaması ise merak edildi.

NEDENİ: GRİBAL ENFEKSİYON

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Bahçeli’nin grup toplantısına neden gelmediğini açıkladı. Uğuroğlu, Bahçeli’nin ‘gribal enfeksiyon’ nedeniyle bu haftaki grup toplantısını iptal ettiğini açıkladı. Devlet Bahçeli’nin önceki partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sıralarda aralarda devamlı öksürmesinin de nedeni belli olmuş oldu.

SON OLARAK TEĞMENLER AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak rahatsızlığından ötürü yazılı bir açıklama yaparak teğmenlerin ihraç edilmesine ilişkin, “Hepimiz Mustafa Kemal’in Askeriyiz” demenin suç olarak takdim edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk’ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir” demişti.