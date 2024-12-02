MHP'nin' Vakit tamam' paylaşımları işe yaradı! Devlet Bahçeli amacına ulaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Teröristbaşı Öcalan için yaptığı "Meclis'te konuşsun" çağrısı ve "umut hakkından yararlanma" teklifine yönelik tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında bu önerisini yineleyerek, Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi yerine DEM Parti’nin İmralı'ya giderek görüşme yapması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından DEM Parti harekete geçerek, İmralı'ya ziyaret izni için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru yapmıştı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu süreçte sessiz bir duruş sergilemeyi tercih etti. Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısını "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdiği yönünde açıklamalar yapsa da, 27 Kasım'a kadar konuya dair net bir tavır ortaya koymadı.

"ERDOĞAN TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR"

Konuya ilişkin gelişmeleri değerlendiren Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislerde Erdoğan’ın bu konudaki açıklamalarının "dengeli ve temkinli" bulunduğunu yazdı. Babacan, "Geçmişte yaşananlardan ders alındı, yoğurdu üfleyerek yiyor" yorumlarının yapıldığını aktardı.

"BAHÇELİ KARARLI"

Bahçeli’nin, bu süreçte bazı AKP'lilerle bir araya geldiğini ve sohbet ettiğini belirten Babacan, kulislerde konuşulanları “Bu görüşmelerden edinilen izlenim; Bahçeli’nin üstlendiği bu misyon konusunda son derece kararlı olduğu ve siyasi hayatına mal olsa bile sonuna kadar gideceği yönünde” sözleriyle anlattı.

“‘ANONS’ AMACINA ULAŞTI…”

Bahçeli'nin çağrısına AKP yönetiminin net bir şekilde destek vermemesinden sitem ettiğini dile getiren Babacan, “MHP’nin resmi sosyal medya hesabından ‘vakit tamam, söz konusu vatan…’ şeklindeki ‘subliminal anonsun’ kaldırılması, Cumhurbaşkanıyla yapılan ve başarılı görüşmeye dayandırılıyor. Beklenen desteğin kapalı kapılar ardında verilmesinden sonra ‘anonsun’ amacına ulaştığı dile getiriliyor” ifadelerini kullandı.