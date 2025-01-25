MHP’ye siyah çelenk gönderildi. Emniyet müdürü görevden alındı. Flaş iddia

Resmi Gazete’de cuma günü paylaşılan tek kişilik kararnameyle merkeze çekilen Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mahmut Ay’ın görevden alınmasının gerekçesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı, Afyonkarahisar’da tepkiyle karşılandı. T24’ün haberine göre, bebek katili Abdullah Öcalan ile ilgili yaşanan gelişmeler doğrultusunda, bir grup şehit ailesi 7 Ocak tarihinde MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

İddiaya göre MHP Afyonkarahisar il teşkilatı ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı eyleme izin verilmesiyle ilgili emniyet birimlerine tepki gösterdi.

"SİLAH ÇELENK YÜZÜNDEN MAHMUT AY GÖREVDEN ALINDI" İDDİASI

MHP il teşkilatının tepkisinin Ankara’ya ulaşmasının ardından durumu kontrol altına almak amacıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mahmut Ay’ın görevden alınmasına karar verildiği öne sürüldü.

Karar sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan atama kararnamesi Bakan Ali Yerlikaya’nın onayının ardından son imza için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beraber Ay, merkeze çekildi.

Ay’ın merkeze çekilmesinin ardından ise TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü olarak atandı.