MHRS’de yeni dönem başladı! Uzman isim doğru bilinen yanlışları tek tek anlattı

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde uzman doktorlara ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 25 Temmuz'da başlayan sistemle, randevu bulamayan hastalar aile hekimine yönlendiriliyor. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Sercan Ahmet Uluç, uygulamanın kamuoyuna hatalı yansıtıldığını belirtti.

Sercan Ahmet Uluç

Uluç, halkta “hastaneye sadece aile hekimi üzerinden ulaşılır” gibi bir algı oluştuğunu belirtti. Oysa sistem yalnızca randevu bulunamayan bölümlerde devreye giriyor ve ek kontenjan aile hekimlerinin uygun gördüğü hastalar için ayrıldı. Türkiye’de yıllık hekim başvuruları 1 milyara yaklaşırken, 30 bin aile hekimine 400 bin başvuru yapılıyor. Uluç, sistemin amacının doktor üzerindeki yükü hafifletmek ve hasta yönlendirmesini daha bilinçli hale getirmek olduğunu söyledi. Ancak kontenjanların aşırı talep görmesi halinde yeni uygulamanın işlevini yitirebileceği uyarısında bulundu.

Sercan Ahmet Uluç şöyle konuştu:

AMAÇ GEREKSİZ İKİNCİ BASAMAK BAŞVURUSUNU AZALTMAK

Uygulama basına ve kamuoyuna biraz yanlış aksettirilmiş durumda. 25 Temmuz'da başlayan uygulama ile Sağlık Bakanlığı'nda işte vatandaşlarımız MHRS uygulamasına girdikleri zaman herhangi bir uzmandan herhangi bir bölümden randevu alırken eğer randevu o bölümde bulunamıyorsa o randevular dolu ise şöyle bir uyarı veriyor, aile hekiminizden başvurabilirsiniz. Aile hekimlerine özel bir randevu bu kontenjanı açıldı ve bu kontenjanı kullanarak aile hekiminiz eğer uygun görürse ilgili bölüme sizi yönlendirebilir, randevu alabilir diye. Yani şu an sanki toplumda şöyle algılandı. Aile hekimine gitmeden sanki hastaneye gidilemeyecekmiş gibi ya da işte aile hekimi olmadan randevu alınamayacakmış gibi bir algı var ama bu yanlış.

Vatandaşlar birinci basamakta çözülebilecek bir sorun için doğrudan ikinci basamağa başvurabiliyor. Bunların öncelikle aile hekimine başvurması tabii ki bizim de önerimiz ve tüm ülkelerde aslında uygulanması gereken bir sistem. Vatandaş açısından olumlu bir uygulama çünkü buradaki amaç gereksiz ikinci basamak başvurusunu azaltmak.

Doktorlar açısından bakarsak şimdi bizim ülkemizde maalesef ki sağlık kurumlarının başvuru çok yüksek. Yani 85 milyon ülkemiz var ama bir yılda toplam hekimi başvuru sayısı 1 milyara ulaştı. 950 milyon civarlarında ve bunun 400 milyonu da aile hekimlerine yapılıyor. Biz toplam 210.000 hekimimiz var. 30.000 yakın aile hekimi var. Poliklinik yükünün %40'ını zaten biz üstleniyoruz. Ama maalesef ki ülkemizde sağlık yönünden bilinç düzeyi düşük olduğu için çok fazla bir hekim başvurusu var.

BAKMAMIZ GEREKEN HASTA SAYISININ İKİ KATINA HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Aile hekimleri yönünden de biz şu an OECD ülkelerine göre çok yüksek nüfuslara hizmet ediyoruz. Bir aile hekimine kayıtlı kişi sayısı olarak 1500 nüfusa hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an İstanbul ortalaması 3100'lerde. Yani bakmamız gereken kayıtlı nüfusun iki katına hizmet vermeye çalışıyoruz. Zaten poliklinik yükümüz çok fazla şimdi bakanlık bize şöyle bir uygulama başlatmıştı. Uzman randevularında, buradaki amaç şuydu aslında, aile hekimleri kendi tanı tedavisini düzenledikleri hastalarında eğer uzman görüşü ihtiyaç duyuyorsa ya da ileri tetkik tedavi ihtiyacı duyuyorsa onları doğrudan hastanelere daha kolay gönderebilsin diye aile hekimlerine ek kontenjan açıldı. Biz bundan da gayet memnunuz. Çünkü tanı tedavisini yaptığımız hastaları bazen hastaneye göndermemiz gerekebiliyor. Bu kontenjan sayesinde hasta kendisi almak istese bir ay sonra randevu alacakken biz bir hafta sonra ya da 3 gün 5 gün sonraya bulabiliyorduk. Ama şu anki mevcut uygulama bunu da baltalayacak. Çünkü hastaneler uzman randevusu bulamayan hasta bize gelip şunu söyleyecek, “Ben randevu bulamadım bana randevu al.” Sanki aile hekiminize gidin size randevu alsın gibi bir yönlendirme var. Bu kontenjanı kendimizin uygun gördüğü hastalarda kullanmak için bize verildi.

Zaten yoğun bir iş yükü altındayız. Bütün vatandaşlarımız şu an hastanelerden randevu alabiliyorlar. Sadece randevu bulunamayan bölümler için yapıldı. Ama bunun da tüm nüfus bizim üzerimize gelirse bizim kontenjanlarımız da birkaç gün içinde dolacaktır ve bu uygulama işlevsiz bir hale gelecektir.