MHRS'de yeni dönem! Uzman doktora görünmek isteyenler dikkat

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yeni bir uygulama başlattı. 25 Temmuz 2025’ten itibaren uzman hekim randevusu talep eden vatandaşlar, önce aile hekimine yönlendirilecek. Aile hekimi değerlendirmesi sonrası gerekirse uzman doktora randevu verilecek.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin ve hızlı erişimini sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yeni bir düzenlemeye geçti. 25 Temmuz 2025 itibarıyla devreye alınan "Aile Hekimine Yönlendirme" ekranı, uzman hekim randevusu talep eden vatandaşları öncelikle aile hekimine yönlendirerek sağlık sisteminde yeni bir filtreleme süreci başlatacak.

AİLE HEKİMİ DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KOLAY RANDEVU

Yeni düzenleme ile birlikte, MHRS üzerinden uzman doktordan randevu almak isteyen vatandaşlar, sistemde karşılarına çıkan yönlendirme ekranı ile aile hekimlerine başvurmaya teşvik edilecek. Bu değerlendirme süreci sonunda, aile hekimleri tarafından gerekli görülmesi hâlinde kişilere doğrudan uzman hekim randevusu verilebilecek. Aile hekimlerine bu amaçla belirli kontenjanlar ayrıldı.

Aile hekimleri, muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

Uygulamayla vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.