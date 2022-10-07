7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Miami Başkonsolosluğu Türk sekreter alacak

T.C. Miami Başkonsolosluğu münhal bulunan 1 (bir) sözleşmeli sekreter alacak.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:53
Takip Et

Miami Başkonsolosluğu Türk sekreter alacak

Miami Başkonsolosluğu Türk sekreter alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete’de “T.C. Miami Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.” Denildi.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (ilave olarak İspanyolca bilmek tercih sebebidir),

9. Bilgisayar kullanabilmek.

İSTENEN BELGELER

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),

5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, Söz konusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu’na yüklenmesi gerekmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
7
﻿Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
﻿Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
﻿Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
﻿Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
﻿Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl" konseri ile veda etti
﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl
﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl" konseri ile veda etti
﻿TGC: RTÜK eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir
﻿TGC: RTÜK eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir
﻿TGC: RTÜK eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir
﻿Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
﻿Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
﻿Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.