Miami Heat NBA tarihine geçti: Bunu yapabilen başka takım yok

Kaynak: AA
Miami Heat NBA tarihine geçti: Bunu yapabilen başka takım yok

NBA’de Miami Heat, Atlanta Hawks’ı mağlup ederek play off biletini alırken tarihe geçti. Heat, NBA tarihinde normal sezonu 10. sırada bitirerek play off oynamayı başaran ilk takım oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Miami Heat, uzatmalarda Atlanta Hawks’ı 123-114 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Hawks'ta Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat, play-off turunda Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.

NBA tarihinde sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.

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