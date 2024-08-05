MİB Başkanı'ndan flaş açıklama. 'Altın 5 bin lira olacak'

Düzenleme: Kaynak: Aydınlık
MİB Başkanı'ndan flaş açıklama. 'Altın 5 bin lira olacak'

Altın yatırımcısını uzmanlardan sıklıkla al tavsiyesi verilirken Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın'dan rekor bir açıklama geldi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yaptığı açıklamada altının 5 bin lirayı göreceğini açıkladı.

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Nadir Metal Rafineri'nin Kurucusu Nadir Tütüncü'nün bir öngörüsü aktaran Burak Yakın, altının 5 bin lira olmasının uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektördeki son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

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Nadir Metal Rafineri'nin Kurucusu Nadir Tütüncü'nün öngörüsünü anlatan Burak Yakın, “Altın fiyatları 250 dolar/ons seviyesindeyken rahmetli Nadir Tütüncü 500 olacağını söyledi. Biz olur mu bu derken oldu. 500 iken bin olacak dedi, oldu. Bin iken 2 bin olacak, dedi. O da oldu. " diyerek örnek verdi.

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Tütüncü'nün 2 binler konuşulurken; göreceksiniz bir zaman gelecek 5 bin dolar olacak dediğini aktaran Burak Yakın, "Ömrü yetmedi ama bu sene başında 2 bin 500'lere doğru yükseldi. Bence altın 5 bin lirayı görecek" diye konuştu.

"TALEBİ HER DÖNEM YÜKSEK BİR META"

Altının altın dünyada arzı sınırlı talebi ise her dönem yüksek olan bir meta olduğunu vurgulayan Burak Yakın, " Sanayiden kuyum sektörüne kadar geniş bir alım yelpazesi var. Gümüşün de 50 doları göreceğini düşünüyorum. Altına göre geride kaldı.” diye konuştu.

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