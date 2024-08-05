MİB Başkanı'ndan flaş açıklama. 'Altın 5 bin lira olacak'

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yaptığı açıklamada altının 5 bin lirayı göreceğini açıkladı.

Nadir Metal Rafineri'nin Kurucusu Nadir Tütüncü'nün bir öngörüsü aktaran Burak Yakın, altının 5 bin lira olmasının uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektördeki son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Nadir Metal Rafineri'nin Kurucusu Nadir Tütüncü'nün öngörüsünü anlatan Burak Yakın, “Altın fiyatları 250 dolar/ons seviyesindeyken rahmetli Nadir Tütüncü 500 olacağını söyledi. Biz olur mu bu derken oldu. 500 iken bin olacak dedi, oldu. Bin iken 2 bin olacak, dedi. O da oldu. " diyerek örnek verdi.

Tütüncü'nün 2 binler konuşulurken; göreceksiniz bir zaman gelecek 5 bin dolar olacak dediğini aktaran Burak Yakın, "Ömrü yetmedi ama bu sene başında 2 bin 500'lere doğru yükseldi. Bence altın 5 bin lirayı görecek" diye konuştu.

"TALEBİ HER DÖNEM YÜKSEK BİR META"

Altının altın dünyada arzı sınırlı talebi ise her dönem yüksek olan bir meta olduğunu vurgulayan Burak Yakın, " Sanayiden kuyum sektörüne kadar geniş bir alım yelpazesi var. Gümüşün de 50 doları göreceğini düşünüyorum. Altına göre geride kaldı.” diye konuştu.