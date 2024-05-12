Michael Jackson'a benzeyen kişinin Michael Jackson dansı yapan dansçıyı izlediği anlar viral oldu

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Michael Jackson'a benzeyen kişinin Michael Jackson dansı yapan dansçıyı izlediği anlar viral oldu
Michael Jackson'a oldukça benzeyen bir genç adamın, sokak dansçısını izlediği anlar sosyal medyada viral oldu. Genç adamın, Jackson tarzı dans hareketleriyle izleyicileri büyülediği anlar, kaydedilip paylaşılınca büyük ilgi gördü

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Michael Jackson'a çok benzeyen bir genç adamın sokakta bir dansçıyı izlerken çekilen anlarını gösteriyor. Genç adam, Jackson'ın efsanevi dans hareketlerine benzer şekilde ritmik adımlarla dans ediyor ve izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunuyor.

Video, genç adamın Jackson tarzı dansını izlerkenki samimi ve içten ifadesini de yansıtıyor. İzleyenleri adeta büyüleyen genç adamın dansı, Jackson'ın efsanevi dansçılığını hatırlatıyor ve sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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