Michael Jackson'ın eski eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

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Michael Jackson'ın eski eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson’ın iki çocuğunun annesi olan Debbie Rowe, yıllardır ortalıkta görünmüyordu. Debbie Rowe yıllar sonra objektiflere takıldı. Rowe’ın değişimi şoke etti.

Michael Jackson'ın iki çocuğunun annesi olan eski eşi Debbie Rowe’ın değişimi ağızları açık bıraktı. Debbie Rowe, yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat sürüyordu.

Michael Jackson ile Debbie Rowe, 1996 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde sade bir törenle dünyaevine girmişti. Bu evlilikten dünyaya gelen Prince ve Paris Jackson dünyaya geldi.

1999 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının velayetini de Jackson’a bırakma kararı aldı.

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Rowe, 2016'da meme kanseri tedavisi görmeye başladı, kızı Paris, 2017 yılında kemoterapisinin bitişini kutladı.

66 yaşındaki Rowe, Kaliforniya’nın Palmdale bölgesinde kameralara takılınca, sosyal medya adeta çalkalandı. Eski bir hemşire olan Rowe, geçmişte yaşadığı zorlukların izlerini taşıyan bir şekilde ortaya çıktı.

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"SON HALİ ŞOKE ETTİ”

Rowe’un son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Tanınmaz halde”, “Yıllar onu bambaşka biri yapmış”, “Michael Jackson’ın eski eşi bu mu?” gibi yorumlarda bulundu.

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İşte son hali

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